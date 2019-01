Verdachte drugslab berooft zich van leven in cel

De verdachte uit Emmen zat sinds vorig jaar april in voorarrest. Hij heeft altijd ontkend dat hij bij het lab, waar crystal meth werd geproduceerd, was betrokken. Volgens zijn advocaat had de man het door zijn slechte gezondheid en psychische klachten erg zwaar in de cel. Siccama pleitte er tijdens drie pro-formazittingen voor zijn cliënt onder voorwaarden vrij te laten.

Maar de rechtbank in Assen vond de zaak daarvoor te ernstig. Het gerechtshof in Leeuwarden bekrachtigde die beslissing dinsdag. Een dag later werd de man dood gevonden in zijn cel. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet op de zaak ingaan. In april zou de strafzaak inhoudelijk worden behandeld.