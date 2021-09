EU-bobo declareerde honderden snoepreisjes

Video

Rutte legt 'uitstapje' VN uit: 'Veel gesprekken voeren'

Demissionair premier Mark Rutte liet de Haagse perikelen even voor wat ze waren en reisde voor een dag af naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Tegenover De Telegraaf legt hij uit waarom dit zo belangrijk is.