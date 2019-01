Billengate in het luchtruim

De zeer zware man kon door ernstig overgewicht en een blessure aan zijn hand niet zelfstandig naar het toilet. Daarom vroeg hij het cabinepersoneel om assistentie. Hij werd naar het Business Class-toilet gebracht omdat hij niet in het kleinere Economy-toilet paste. Kort nadat hij daar zitting had genomen, trok hij opnieuw aan de bel bij de stewardess. Dit keer omdat hij zijn onderbroek niet omlaag kreeg.

Belofte maakt schuld

De man beweerde dat hij zijn onderbroek niet helemaal naar beneden kreeg. Zij weigerde eerst om hem hierbij te helpen, maar na aandringen (’Je beloofde me te helpen!’) deed ze het alsnog. Maar de man was nog niet door zijn wensenlijst heen. Hij wilde daarna dat de deur van het toilet openbleef. Hij zei last te hebben van claustrofobie en moeilijk te kunnen ademen met de deur dicht. Daarna was het tijd voor zijn volgende verzoek, namelijk om zijn billen af te vegen.

Dieptereiniging

De medewerkster vond het verzoek ongepast. Maar nadat de man bleef aandringen en andere passagiers er last van kregen, ging de medewerkster alsnog overstag. Met plastic handschoenen kwam ze aan zijn bijzondere verzoek tegemoet. Hoewel het hem nog steeds niet naar wens was. Hij zou woedend „dieper! dieper!” hebben geroepen.

Nadat de veeleisende man was teruggekeerd naar zijn plaats, moest de cabinemedewerkster huilen en overgeven. In een post op sociale media schrijft ze dat ze getraumatiseerd is door het voorval. Het zou een dieptepunt in haar carrière zijn.

De stewardess was zeer geëmotioneerd na haar nare ervaring. Ⓒ Facebook Jeff Lin

Hulp bij trauma

Luchtvaartmaatschappij EVA Air heeft gereageerd op het incident. Er wordt onderzoekt of er maatregelen nodig zijn tegen de betreffende passagier. De stewardess krijgt van EVA Air hulp bij het verwerken van de traumatische gebeurtenis.