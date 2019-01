Kinderpardon is splijtzwam CDA-kiezers

Fractievoorzitter Siebrand Buma. Ⓒ ANP

HILVERSUM - De achterban van regeringspartij CDA is verdeeld over een mogelijke verruiming van het kinderpardon. Bijna de helft (49 procent) is tegen, terwijl net iets minder CDA-stemmers (45 procent) juist voorstander zijn van een soepeler kinderpardon. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag (NPO 1) onder 21.000 mensen, van wie 2000 zeggen op het CDA te stemmen.