’Het is hier helemaal wetteloos’

Ⓒ Rob Engelaar

HELMOND - „Dit gaat echt helemaal nergens meer over. Schieten in een winkelcentrum en kinderen raken. Maar ze hebben daar volledig schijt aan”, zegt een achttienjarige jongen die bij de afzetting aan de Molenstraat in de binnenstad van Helmond staat te kijken. Heel Nederland is verbijsterd over de schietpartij van maandagmiddag en ook in de buurt heerst afgrijzen, maar volgens bewoners komt het bizarre tafereel niet eens onverwacht.