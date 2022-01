Begrafenis voorzitter Europees Parlement David Sassoli vrijdag in Rome

De vlaggen bij de EU-instellingen, zoals de parlementsgebouwen in Brussel en het Franse Straatsburg en bij de Europese Commissie in Brussel, hangen halfstok. De 65-jarige Italiaanse sociaaldemocraat die sinds juli 2019 voorzitter van het EU-parlement was, wordt maandag bij de opening van de eerste plenaire vergadering van het jaar in Straatsburg tijdens een speciale ceremonie herdacht. Daarbij zal voormalig premier van Italië, oud-Europarlementariër en Sassoli’s partijgenoot Enrico Letta aanwezig zijn.

Dinsdag wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Dit stond al op de agenda omdat in 2019 bij zijn aantreden met de christendemocraten en liberalen was afgesproken dat Sassoli halverwege zijn termijn zou worden vervangen. Naar verwachting wordt de Maltese christendemocrate Roberta Metsola zijn opvolger.

Op de plotselinge dood van de volgens velen aimabele, warme en vriendelijke Italiaan is geschokt gereageerd. Volgens de Italiaanse premier Mario Draghi was Sassoli „een symbool van balans, menselijkheid en vrijgevigheid.” „Deze kwaliteiten zijn altijd erkend door al zijn collega’s, van elke politieke snit, en door alle Europese landen.”

Sassoli lag sinds 26 december in een Italiaans ziekenhuis, werd maandag bekend. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.