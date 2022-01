Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli overleden

Maandag maakte Cuillo al bekend dat de 65-jarige Italiaanse sociaaldemocraat was opgenomen in het ziekenhuis vanwege „ernstige complicaties” die het gevolg waren van het „disfunctioneren van het immuunsysteem.” Al zijn afspraken werden daarom geschrapt. In september was Sassoli al eens in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking, die veroorzaakt was door de legionairsziekte.

De voorzittershamer in het Europees Parlement werd tijdens zijn afwezigheid veelvuldig overgenomen door de eerste vicevoorzitter Roberta Metsola, een christendemocraat uit Malta. Zij verving de zieke Sassoli in september ook bij de belangrijke ’troonrede’ in het parlement van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

’Europa heeft een leider verloren’

Metsola reageerde dinsdagochtend vroeg op Twitter op het overlijden van Sassoli: „Mijn hart is gebroken. Europa heeft een leider verloren, ik ben een vriend kwijt, en de democratie is een kampioen verloren.” Ook Eurocommissaris Frans Timmermans reageerde op Twitter. „Ik heb er geen woorden voor. Zijn vriendelijkheid was een inspiratie voor iedereen die hem kende.”

Sassoli, die van oorsprong journalist was, werd bij de Europese verkiezingen van 2009 gekozen voor het Europees Parlement. Op 3 juli 2019 werd hij voorzitter. De christendemocraten spraken toen met de sociaaldemocraten en liberalen, de twee grootste fracties in het EU-parlement, af dat ze in januari 2022 een nieuwe parlementsvoorzitter zouden mogen leveren, halverwege de parlementaire zittingstermijn van vijf jaar.

De christendemocraten hebben de 42-jarige Metsola voorgedragen als parlementsvoorzitter. De verkiezing stond al voor de eerste plenaire vergadering van 2022 volgende week in Straatsburg gepland.