Reddingstunnel Julen is klaar

Het duurde 55 uur – en het hele land keek mee, maar de ‘reddingstunnel ‘ van 60 meter is een feit.

Dat betekent nog niet dat het ‘putjongetje’ nu meteen gevonden is: de tunnel moet eerst verstevigd worden. Dat zal nog vijf a zes uur duren. Daarna zullen de mijnwerkers vanuit Asturias nog een zijwaartse tunnel moeten uithakken van een meter of vier. De hoop is dat ze dan direct uitkomen in een ruimte in de put (onder een laag harde aarde) waar Julen zich bevindt. Al met al zal dit nog 24 uur in beslag nemen, is de verwachting van de reddingswerkers. Als er zich geen nieuwe tegenslag voordoet.