’Terreur-info’ over BASF online gezet

Ⓒ René Bouwman

Utrecht - De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) houdt rekening met een scenario waarbij een terroristische aanval wordt gepleegd op de BASF-fabriek in De Meern. Dat staat in het Rampbestrijdingsplan van de VRU. Opmerkelijk genoeg bevat het plan, dat op internet is gezet, ook een schets van de indeling van het terrein.