Zorgen over toename aantal gewapende overvallen supermarkten

Ton Kanters is kwaad op de mannen die zijn zaak overvielen. Niet om het geld, maar om wat zijn werknemers is aangedaan. Ⓒ Rias Immink

Politie en detailhandel slaan alarm over de toename van winkelovervallen de afgelopen maanden. Ze doen dat naar aanleiding van de dramatisch afgelopen gewapende overval op een filiaal van de Coop in Ridderkerk. De bedrijfsleider van de supermarkt werd zaterdagavond in zijn borst gestoken en ligt sindsdien in coma in het ziekenhuis.