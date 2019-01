’Vliegschaamte’ blijkt gebakken lucht

„Het is kolder dat de consument zich zou schamen om een vliegvakantie te nemen. Dat is slechts een heel kleine groep. In werkelijkheid vliegen we erop los”, aldus voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR. Volgens luchtvaartkoepel IATA en BSP Nederland is vorig jaar een nieuw record gevestigd met bijna 7% meer verkochte tickets dan in 2017. Het ging om ruim negen miljoen transacties.

De enorme prijsconcurrentie draagt sterk bij aan de vlieganimo. De koopjes vliegen de reizigers om de oren. Daarbij zijn exotische, dus verre, bestemmingen steeds meer in trek.

De ’werelddealweken’ van KLM leveren volgens directeur Nederland Harm Kreulen zo’n 10% extra boekingen op in vergelijking met vorig jaar. „Op één dag meer dan 20.000 tickets.” Ook Transavia meldt ’positieve ontwikkelingen’ over de kaartverkoop.

