Vandaag spoedoverleg over verruiming kinderpardon

Terwijl de coalitieruzie over het klimaatakkoord nog maar amper is bijgelegd, zijn VVD, CDA, D66 en CU alweer verzeild geraakt in het volgende politieke mijnenveld. Na de door het CDA voorgestelde verruimen van het kinderpardon pleit de CU met steun van D66 voor een onmiddellijke uitzetstop van gezinnen met kinderen die mogelijk gepardonneerd worden.

Dit is tegen het zere been van de VVD, die aan bestaande afspraken wil vasthouden. „Ik voel geen behoefte om iets te veranderen. Een uitzetstop zie ik helemaal niet zitten”, zei fractieleider Klaas Dijkhoff rond het wekelijkse coalitieoverleg.

Daarin kwam de kwestie wel aan de orde, maar werd geen knoop doorgehakt. Volgens coalitiebronnen zette iedereen zijn standpunten uiteen, maar wordt de zaak voorlopig geparkeerd bij de fractiespecialisten. Deze Kamerleden voeren in het parlement dagelijks het woord over asielzaken en moeten nu samen met Harbers bekijken of aanpassing van het kinderpardon wenselijk en mogelijk is.

Lili en Howick

Daarna moet een debat in de Tweede Kamer duidelijkheid geven. De staatssecretaris is door het aanzwellende gemor in de coalitie voorzichtiger geworden in zijn woordkeuze. Zei hij dit weekend na de CDA-draai nog dat de afspraken uit het regeerakkoord leidend zijn, de CU-wens voor een uitzetstop noemde hij gisteren ’een van de voorstellen en geruchten uit de coalitie’.

De draai van het CDA heeft het gevoelige dossier rond het kinderpardon verder op scherp gezet. Van D66 en ChristenUnie was bekend dat ze eigenlijk voor een ruimer pardon zijn. Bij het CDA is de verschuiving pas in het najaar van 2018 begonnen, na de ontknoping van de kwestie Lili en Howick. Hoewel deze Armeense asielkinderen geen recht hadden op een verblijfsvergunning en meermaals waren gesommeerd Nederland te verlaten, liet Harbers hen uiteindelijk toch blijven na maatschappelijke ophef.

Buma neemt penalty

Advocaat Flip Schüller van Lili en Howick heeft de christendemocraten vervolgens op andere gedachten gebracht. Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) noemt de huidige regels, mede na het charmeoffensief van de raadsman, ’onhoudbaar’.

Linkse oppositiepartijen bezien gretig de schuivende standpunten binnen de coalitie. Kamerlid Jasper van Dijk (SP) kondigt aan een uitzetverbod per motie af te dwingen. „De bal ligt op de stip, Buma mag hem inschieten. Het liefst deze week al.”

Maar zo ver wil zelfs de CU niet gaan. „De prioriteit ligt nu bij overleg in de coalitie”, zegt Kamerlid Joël Voordewind.