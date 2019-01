Aanhoudingen na virale kopschop-video

In de video – zie onder – is te zien hoe een jongen flinke klappen en schoppen krijgt, terwijl hij op enig moment weerloos op de grond ligt. Zijn hartenkreten worden volledig genegeerd.

De beelden vlogen maandag over het internet en leiden tot veel woede. Lange tijd was onduidelijk of de video wel recent was, en waar de beelden waren opgenomen. Volgens buurtbewoners was te zien dat het om de wijk Waterland in Spijkenisse gaat.

De jongens van 14 en 16 jaar hebben zich zelf gemeld bij de politie. Ze werden daarop gearresteerd en gelden als verdachte. Ook is contact gelegd met het slachtoffer. Hoe hij het maakt, is niet bekend.

Bekijk via deze link of hieronder de video. Let op: schokkende beelden.