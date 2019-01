Winters weer zorgt voor overlast voor reizigers

Dat sneeuwgebied breidt zich tot halverwege de middag oostwaarts over het hele land uit. Lokaal kan de sneeuw een dek van meer dan 3 centimeter achterlaten, verwacht het KNMI, dat de zogenoemde code geel heeft afgegeven.

Weggebruikers komen mogelijk terecht in een iets drukkere ochtendspits dan normaal, verwacht Rijkswaterstaat. Vooral in Zeeland moeten weggebruikers rekening houden met gladheid. Er worden 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers ingezet om de snelwegen continu sneeuwvrij te houden.

De verwachte sneeuwval op dinsdag leidt waarschijnlijk ook tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldde KLM maandag. De luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden. De dienstregeling van de treinen wordt uit voorzorg ook aangepast: er zullen minder treinen rijden dan op een gewone werkdag. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier.