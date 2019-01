Meeste sneeuw valt tussen de spitstijden

Het weerbureau verwacht dat de sneeuwval wel gladheid kan veroorzaken, maar voorziet geen grote problemen op de weg. „Zeer waarschijnlijk komt het niet tot code oranje.”

De meeste sneeuw zal volgens Weeronline pas aan het eind van de ochtend en in de middag vallen. De verwachting is dat er een sneeuwdek van 1-4 cm zal ontstaan. Later op de dag nemen de sneeuwbuien af, wat in gunstig is voor de avondspits.

Het sneeuwt niet heel hard, maar wel op grote schaal en geleidelijk aan zal het landschap wit kleuren.

In de oostelijke provincies is het vanochtend roog en kan er nog genoten worden van een mooie zonsopkomst. Er valt een dun laagje, aan de grens in het noordoosten begint het pas tegen de avond te sneeuwen. ’s Nachts kan het door bevriezing op verschillende plaatsen glad worden.

Rijkswaterstaat zet 1200 mensen (gladheidscoördinatoren, laders, lossers en chauffeurs), 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers in om snelwegen continue sneeuwvrij te houden. Het KNMI rekent op een sneeuwdek tot 3 centimeter. Hoewel het in de loop van de namiddag en avond vanuit het westen overwegend droog wordt, kan het wel lokaal glad blijven door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten.

Het KNMI heeft voor het hele land code geel gegeven.

De verwachte sneeuwval leidt waarschijnlijk tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam. De dienstregeling van treinen wordt uit voorzorg aangepast; er rijden minder treinen dan normaal.