Zoektocht naar Julen stap dichterbij

MÁLAGA - De reddingswerkers in Spanje die zoeken naar Julen, het 2-jarige jongetje dat in een diepe put is gevallen, zijn klaar met het boren van een verticale reddingsschacht van zo'n zestig meter diep. In de loop van dinsdag willen ze een horizontale toegang graven naar de schacht waarin het jongetje vastzit, meldt de Spaanse krant El País op basis van reddingswerkers in de plaats Totalán.