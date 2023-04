Frans meisje (6) overleden nadat ze houten kruis op zich krijgt tijdens paasmis

Ⓒ ANP / Tobias Kleuver Media

ANSE - Een 6-jarig Frans meisje is in het plaatsje Anse in de buurt van Lyon tijdens de paasmis om het leven gekomen toen ze een twee meter hoge houten kruis op haar hoofd kreeg. Dat melden Belgische media.