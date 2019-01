Handgranaat in Limburgse tuin gevonden

Meer bijzonderheden kon een woordvoerder van de politie dinsdagochtend nog niet geven.

Een maand geleden vond de politie een handgranaat in de tuin van de woning van de Limburgse Bandidosbaas Harrie Ramakers in Nieuwstadt, bij Sittard. Of er een verband bestaat, is niet bekend.