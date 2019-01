LIVE Sneeuw zorgt voor nieuw filerecord tijdens avondspits

Met name rond Eindhoven, Amersfoort, Utrecht en Arnhem staat het vast en loopt de vertraging flink op. De verkeersorganisaties waarschuwen voor gladde wegen. Voor weggebruikers is het dus extra oppassen geblazen.

Verwacht wordt dat het in de avondspits in de Randstad weer overwegend droog is. In Groningen, Drenthe, Twente en de Achterhoek begint het rond die tijd pas te sneeuwen.

De beloofde sneeuwbuien kwamen dinsdagochtend langzaamaan via het zuidwesten ons land binnen. In Zeeland vielen de eerste vlokken. Rond het middaguur werd het daar weer droog. Toch is het niet alleen maar pret, in Rotterdam werd het vliegveld tijdelijk gesloten vanwege de sneeuwval.

Bekijk ook: Rijexamens uitgesteld wegens sneeuw

In het oosten scheen vanochtend nog even de zon maar vanuit het westen nam de bewolking al snel toe. Rond half 9 begon het in het uiterste westen zelfs al te sneeuwen, zo meldde Buienradar.

Hondje Jackson trotseert met zijn winterjas de sneeuw in Breda. Ⓒ ERALD VAN DER AA

In Den Haag wordt het pak sneeuw met blijdschap ontvangen. Ⓒ Patricia van Gelder

Vanochtend kleurden de straten in Goes al wit. Ⓒ Venema Media

Vanmiddag trokken de sneeuwbuien richting het oosten. In totaal viel er lokaal één tot vijf centimeter sneeuw. Komende uren zal ook in een strook van Friesland naar het oosten van Noord-Brabant een winterse bui vallen, zo meldt Weeronline.

Bekijk ook: Nederlanders genieten massaal van eerste sneeuw

Agenten in Santpoort-Noord vermaken zich kostelijk tijdens een sneeuwballengevecht. Ⓒ LAURENS BOSCH

Bijzondere luchten in het Friese Twijzel. Vanochtend vroeg nog geen sneeuw aldaar. Ⓒ Baukje Dijkstra

Het vliegverkeer ondervond eerder vandaag hinder aan de sneeuwval. Rotterdam The Hague Airport werd tot 14.00 uur gesloten. Inmiddels is de luchthaven weer vrijgegeven.

Op Schiphol ondervonden reizigers niet of nauwelijks hinder van de sneeuw, zei een woordvoerder. „Onze sneeuwploegen zijn paraat en bezig om het rondom de gates schoon te maken, maar de banen zijn beschikbaar.” De situatie wordt volgens de zegsman van moment tot moment wordt bekeken.

In het Zuid-Hollandse Nieuwerburg is de slee weer van zolder gehaald. Ⓒ Petra van Dijk

Hartje Haarlem is inmiddels ook verdewenen onder een wit tapijt. Ⓒ Ad Timmers

De trainingsvelden van Excelsior in Rotterdam kleurden rond 11.00 uur ook al wit in plaats van groen. Toch moeten de voetballers aan de bak.

Een sprookjesachtig aanzicht in Naaldwijk vanochtend.

Iets over elven bereikte de sneeuw ook het grootste spoorwegknooppunt van Nederland, Utrecht. Als dat maar goed gaat!

Johan Bijl bootst een tragisch verkeersongeval na in de sneeuw. Vanwege de gladheid is het dinsdag natuurlijk extra oppassen geblazen als automobilist.

Dikke jas

De temperaturen liggen tussen de 0 graden in het oosten tot 3 graden aan de kust. Toch voelt het door de stevige zuidenwind kouder aan en is een dikke jas dus een must.

Haar vacht houdt Schevenings hondje Flo warm in de sneeuw. Ⓒ Frouke de Wild

Waarschijnlijk beleven we vandaag de eerste lokale ijsdag van de winter. Daarvoor moet de maximale temperatuur uitkomen op -0,1 graden of lager. De laatste keer dat het regionaal de hele dag bleef vriezen, was op 17 maart 2018.

Bekijk ook: Eiffeltoren dicht door winterweer Frankrijk

Het artikel wordt vandaag aangevuld met nieuw beeld. Heb jij een mooie winterse foto die wij mogen gebruiken? Mail dan het beeld inclusief je woonplaats naar redactie-i@telegraaf.nl