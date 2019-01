Sneeuwbuien trekken langzaam over ons land

In het oosten scheen vanochtend nog even de zon maar vanuit het westen nam de bewolking al snel toe. Rond half 9 begon het in het uiterste westen zelfs al te sneeuwen, zo meldt Buienradar.

In Goes kleurden de straten vanochtend al wit. Ⓒ Venema Media

Vanmiddag trekken de sneeuwbuien richting het oosten. In totaal valt er lokaal één tot vijf centimeter sneeuw.

Bijzondere luchten in het Friese Twijzel. Nog geen sneeuw aldaar. Ⓒ Baukje Dijkstra

De trainingsvelden van Excelsior in Rotterdam kleurden rond 11.00 uur ook al wit in plaats van groen. Toch moeten de voetballers aan de bak.

Een sprookjesachtig aanzicht in Naaldwijk.

Iets over elven bereikte de sneeuw ook het grootste spoorwegknooppunt van Nederland, Utrecht. Als dat maar goed gaat!

Dikke jas

De temperaturen liggen tussen de 0 graden in het oosten tot 3 graden aan de kust. Toch voelt het door de stevige zuidenwind kouder aan en is een dikke jas dus een must.

