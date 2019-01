Cokesmokkel bedreigt Nederland

Dat bleek dinsdagochtend tijdens The Coke Connection, een internationaal congres in een oud fort in Groenekan, over de aanpak van cocaïnesmokkel. Opsporingsdiensten uit Nederland, België en Zuid- en Midden-Amerika praten hier twee dagen lang over de aanpak van het cocaïneprobleem. Minister Grapperhaus waarschuwde op het congres via een boodschap voor de toename van de handel en het geweld en corruptie dat eraan gerelateerd is. Nederland is uitgegroeid tot het belangrijkste doorvoerland in Europa. De smokkel en de criminaliteit bedreigen ons land en Europa.

Politiechef Jannine van den Berg refereerde aan een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat één op de vier hartinfarcten van Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 25 jaar gerelateerd is aan cocaïnegebruik. Nederland staat in Europa op plek drie als het gaat om de consumptie van coke. Ze benadrukte de noodzaak van samenwerking met landen in Zuid- en Midden-Europa om de smokkel tegen te gaan. Nederlandse cocaïnecriminelen opereren wereldwijd en zijn uitgegroeid tot topondernemers.

Dat Nederland steeds belangrijker wordt als doorvoerland, blijkt onder meer uit het feit dat er vorig jaar 21 cokewasserijen zijn ontdekt in Nederland, waarin cocaïnepasta wordt verwerkt en gebruiksklaar wordt gemaakt of cocaïne uit producten wordt gehaald, waarin het is verwerkt. Tot op enkele jaren geleden ging het nog maar om enkele wasserijen per jaar.

In 2018 werd bijna 74 ton coke ontdekt in Nederland en in België. De onderschepte partijen in België waren bestemd voor Nederland. Het jaar ervoor ging het nog om 54.000 kilo. Een spreker van de informatiedienst van de Landelijke Eenheid zei dat opsporingsdiensten beschikken over informatie dat criminelen zelfs met duikboten cocaïne naar Europa vervoeren of er plannen voor hebben.

