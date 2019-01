Mijnwerkers beginnen aan monsterklus

Binnen 24 uur moet duidelijk zijn of er een wonder mogelijk is. Zullen de mijnwerkers het tweejarige jochie Julen levend in hun armen kunnen sluiten? Ⓒ EPA

Totalán - Negen dagen zit Julen al in de put in Malaga, maar het einde is in zicht. Rond het middaguur zullen mijnwerkers afdalen met een speciaal gebouwde lift voor het laatste deel van de reddingsoperatie voor het jongetje dat vorige week zondag in een put viel tijdens een familie-uitje. De acht mijnwerkers zullen handmatig een horizontale tunnel van een meter of vier graven, naar het deel van de tunnel waar de reddingswerkers denken dat Julen zit: in een ruimte van vijftien meter, onder een dikke laag aarde.