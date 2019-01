Redding Julen loopt opnieuw vertraging op

Op veertig meter konden de buizen niet verder, vanwege een lichte afwijking in de tunnel. Om niet het risico te lopen dat ze vast komen te zitten, zijn de buizen weer omhoog gehaald.

De ingenieursploeg onder leiding van Ángel Garcia Vidal heeft nu besloten de tunnel met fijne aarde te vullen, en opnieuw te gaan boren. Dat is volgens hen de veiligste optie.

De ingenieursploeg wil geen mededelingen doen over de tijd die dit in beslag gaat nemen.

Als de tunnel klaar is, zullen de mijnwerkers, die al een week in het gebied zijn, eindelijk met het werk kunnen beginnen waar ze voor gekomen zijn: het hakken van een horizontale tunnel van 4 meter. „Ze hebben zin om te beginnen”, zegt hun voormalige chef Santiago Suarez. „Ze zijn al dagen aan het wachten hier. Ze willen het goede werk graag afmaken en bij Julen komen!”

Het OM in Malaga stelt ondertussen een onderzoek in naar de exacte omstandigheden waaronder Julen vorige week zondag in de put viel op de finca van een neef van zijn vader. Vorige week zijn zowel de ouders van de peuter, als de eigenaar van de finca gehoord door de Spaanse politie. Ook de man die de put heeft geslagen legde een verklaring af. Hij zei in de media dat hij de put goed heeft afgesloten – en dat iemand anders later de steen heeft weggehaald. Hij zei dat hij dat ’ook zo aan de politie zou verklaren en dat hij geen advocaat nodig had – wat er ook komen zou.”

Laatste stuk

Negen dagen zit Julen al in de put in Malaga. Mijnwerkers willen dinsdag met een speciaal gebouwde lift afdalen voor het laatste deel van de reddingsoperatie voor het jongetje dat vorige week zondag in een put viel tijdens een familie-uitje. De acht mijnwerkers zullen handmatig een horizontale tunnel van een meter of vier graven, naar het deel van de tunnel waar de reddingswerkers denken dat Julen zit: in een ruimte van vijftien meter, onder een dikke laag aarde.

„Dat wordt helemaal nog niet makkelijk”, zegt Angel García Vidal, de man die de reddingsoperatie naar Julen (2) leidt, over de klus die de elitebrigade uit Asturias te wachten staat: „Hun werk is heel onzeker. Zij komen waarschijnlijk hetzelfde materiaal tegen dat wij ook tegenkwamen”, waarschuwt de ingenieur: keihard dus.

Onzekere zoektocht

De mijnwerkers hebben van tevoren goed uitgerust, aangezien ze een zwaar karwei te wachten staat, zegt hij. Het werk zal maximaal 24 uur duren, is medegedeeld. Maar niets is zeker in deze zoektocht, tot nu toe, behalve dat er continu vertragingen zijn. Het terrein waar de boormachine doorheen moest, was bij tijd en wijle veel harder dan voorzien – rotsachtig hard – en daardoor duurde het werk uiteindelijk veertig uur langer dan ’in optimale omstandigheden’ het geval was geweest: 55 uur. Normaal geen ramp, maar in het geval van de zoektocht naar Julen, is iedere seconde van levensbelang.

Afdalen in speciaal gebouwde lift

Toch moet er veilig gewerkt worden. De commandant van de brandweer in Malaga, Julián Moreno, heeft een futuristisch apparaat ontworpen: een metalen mand – waarin twee mijnwerkers tegelijk passen, van 2,5 meter hoog en een diameter van 1,05 meter. Hij is deze week gemaakt door een smid in Alhaurin de la Torre in Malaga. Onderin de lift is een stortbak, waarin de mijnwerkers de aarde kunnen storten die ze weggraven om bij de put te komen.

’Houd je adrenaline onder controle’

Moreno kreeg voor het ontwerp tips van Rodrigo Reveco, de man die in 2010 een soortgelijke lift ontwierp: ’capsule Felix’, waarmee 33 mijnwerkers konden worden gered die 17 dagen vastzaten in een mijn in San Jose in Chili. Hij stuurde nog een video-boodschap naar de mijnwerkers en de ploeg van García Vidal: „Heb veel geduld, houd je adrenaline onder controle en doe je werk geconcentreerd – zonder aan alle mensen boven je te denken. Hou hoop, want ook ons is het gelukt om de mijnwerkers na zeventien dagen nog levend te redden.”

Reddingsploeg emotioneel

García Vidal benadrukt dat het een emotioneel moment was toen de tunnel eenmaal af was. „Het is ongelofelijk, je staat met tranen in je ogen. Wij allemaal: technici, machinisten, agenten”, zegt de leider van de reddingsploeg, die iedere dag vermoeider oogt. „Iedereen doet een indrukwekkende klus. We moeten doorgaan, we komen nu echt dichtbij.”

Hoop op wonder

Heel Spanje volgt het verhaal met ingehouden adem. Het is nog even wachten, maar binnen 24 uur moet dan toch echt duidelijk zijn of er een wonder mogelijk is – en of de mijnwerkers het jongetje Julen levend in hun armen kunnen sluiten.