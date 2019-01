Derde tiener opgepakt na kopschop-video

Tommy (15) werd meermalen vol in het gezicht geschopt. Ⓒ Dumpert

SPIJKENISSE - Drie jongens van 14, 15 en 16 jaar zijn opgepakt in verband met de zware mishandeling van de 15-jarige Tommy, afgelopen vrijdag in een park in Spijkenisse. Op een filmpje dat circuleert op internet is te zien hoe het slachtoffer wordt geschopt en geslagen. Hij wordt daarbij meermalen vol in het gezicht geraakt.