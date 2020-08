Acties om naam Juan Carlos uit straatbeeld te wissen

Rector Javier Ramos liet woensdag weten andere, belangrijker zaken aan zijn hoofd te hebben dan een officieus verzoek om de Universidad Rey Juan Carlos I te hernoemen. „We zijn gefocust op het zo goed mogelijk organiseren van de start van het volgende academiejaar, dat gezien de door het coronavirus veroorzaakte gezondheidscrisis al moeilijk genoeg is”, zei Ramos tegen het Spaanse persbureau EFE.

De actie in Madrid staat echter niet op zichzelf. Met name in gemeenten en regio’s, zoals Baskenland, Navarra en Catalonië, waar nationalistische en republikeins gezinde partijen de overhand hebben, zijn voorstellen en stemmingen aangevraagd om straten, pleinen, lanen, scholen en ziekenhuizen een andere naam te geven. In Santiago de Compostella stelt BNG, de nationalistische partij van Galicië, de zaak volgende maand opnieuw aan de orde in de gemeenteraad. „De naam van Juan Carlos vervuilt de stratenkaart van onze stad en beschadigt het beeld van Santiago.”

Eremedaille

In het parlement van de Balearen-eilanden wil de linkse partij Podemos dat de gouden eremedaille die de koning in 1983 ontving, wordt teruggevorderd. Dat is eerder al eens gebeurd bij zijn schoonzoon Iñaki Urdangarin die twee jaar geleden voor fraude en belastingontduiking de gevangenis inging. De partijen EH Bildu, Podemos en Izquierda-Ezkerra hebben in Navarra gevraagd „alle verwijzingen” naar Juan Carlos uit het regionale parlement te verwijderen, inclusief de plaquette die meldt dat hij het gebouw heeft geopend. Zijn foto was eerder al weggehaald.

De waarnemend burgemeester van Madrid, Begoña Villacís, verklaarde woensdag er niet over te piekeren om in de stad de naam van de koning te schrappen. Zo is er een metrostation dat zijn naam draagt, bij de eerder genoemde universiteit.