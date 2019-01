’Rake klappen’ in All-you-can-eat

Dieptepunt was een chaotische vechtpartij afgelopen vrijdag tussen ouders van spelende kinderen. Ook meerdere personeelsleden kregen rake klappen en de politie moest ingrijpen.

Een 60-jarige man uit Vleuten en een 29-jarige man uit Maarssen zijn aangehouden. Het onderzoek naar het incident loopt nog.

Volgens een getuige ontstond de ruzie nadat een ’nanny’ van het restaurant een wat ouder kind had aangesproken, omdat dit in het speelgedeelte voor jongere kindjes speelde. Het kind haalde overstuur zijn ouders, waarna de vader het personeelslid na een woordenwisseling uitschold. Toen een andere man hierop reageerde, was het hek van de dam.

„Iedereen leek elkaar opeens aan te vliegen”, vertelt de moeder van een driejarig kind dat alles heeft gezien”. „Er werden rake klappen met vuisten uitgedeeld. Er was bloed. Zelfs medewerkers werden in hun gezicht geslagen”, vertelt zij. „Mijn kinderen waren compleet overstuur en we zijn meteen vertrokken.”

Na eerdere incidenten werden door het restaurant nanny’s ingeschakeld om de rust in de speelhoek te bewaren. „Zij vonden het moeilijk om steeds de confrontatie aan te gaan met over hun kinderen ruziënde ouders”, aldus het restaurantteam, dat het besluit ten zeerste betreurt. „Maar het restaurant moet een veilige en gezellige plek zijn voor iedereen.”