Politie geeft meer uitleg Doodgestoken moeder (34) was met kindje (1) in Den Bosch voor familiebezoek

Belangstellenden leggen bloemen op de plek waar een 34-jarige vrouw om het leven is gekomen door een steekpartij. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - De 34-jarige moeder die woensdag in Den Bosch in het bijzijn van haar 1-jarig kind werd neergestoken en overleed, was in de Brabantse hoofdstad op familiebezoek. Dat heeft de politie donderdag laten weten.