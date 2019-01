Hertenvlees uit Flevoland naar Voedselbank

Particulieren kunnen vanaf dinsdag wildbraadpakketten uit de Oostvaardersplassen kopen via www.koopeenhert.nl. Er zijn pakketten van 2 kilo (59,95) en van 4 kilo (99,95). Het kopen van vlees van geschoten wild is niet nieuw. Nationaal Park De Hoge Veluwe en natuurbeheerder Free Nature verkopen al jaren vlees van hun eigen wild. Dat wildbraad is zeer populair.

Staatsbosbeheer is in december begonnen met het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. De dieren moeten weg omdat het aantal grote grazers in het Europese vogelreservaat veel te groot is geworden. Er zullen ook 160 konikpaarden verhuizen. De heckrunderen blijven ongemoeid.

Het afschieten van de edelherten gaat tot nu toe veel minder snel dan verwacht. Vorige week besloot Staatsbosbeheer het tempo van afschieten op te voeren. Het afschot gaat door tot 1 april, als het broedseizoen van de vogels begint.

Bekijk ook: Afschot herten schiet niet op

Bekijk ook: Weer illegale bijvoer op Oostvaardersplassen

Bekijk ook: Twee boswachters weigeren herten af te schieten