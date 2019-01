Verdachte met geweld afgevoerd uit rechtszaal

De man wordt verdacht van de moord op een 32-jarige transgender. Ⓒ JEAN-MARC REGELING/ PERSBUREAU HEITINK

ARNHEM - De 29-jarige Ferit V. is dinsdag met geweld uit de rechtszaal in Arnhem afgevoerd, nadat de rechtbank in een tussentijdse zitting had bepaald dat hij in voorarrest moet blijven. V. is verdachte in de zaak rond de dood van een 32-jarige Venezolaanse transgender, een prostituee. Het slachtoffer werd eind september 2017 dood gevonden in een woning aan de Van Oldebarneveldstraat in Arnhem.