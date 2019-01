Eiffeltoren dicht door winterweer Frankrijk

De politie roept weggebruikers in en rond Parijs op voorzichtig te rijden. Uit voorzorg zijn daar meerdere wegen gesloten voor vrachtverkeer. Ook op andere plaatsen in Frankrijk valt sneeuw. Daarom is code oranje afgekondigd in meerdere departementen, vooral in het noorden en midden van het land.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik