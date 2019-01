Zeeuwse Soldaat van Oranje Jaap Rus (95) overleden

Rus was 16 jaar toen de Tweede Wereldoorlog in 1940 begon. Hij kwam bij het verzet via een vriend. Die vroeg hem voor de verzetsgroep. „Dan sta je even te kijken. Je steekt je kop boven het maaiveld, het was gevaarlijk”, zei hij in 2016 tegen de omroep.

De vriend moest naar Duitsland en Rus heeft hem nooit meer teruggezien. Dat hij in het verzet zat kon Rus natuurlijk tegen niemand zeggen omdat hij dan de kans liep om doodgeschoten te worden. Rus was zelf ook onderduiker, thuis en bij de buren. Ook hielp hij andere onderduikers.

Rus was getrouwd en kreeg drie dochters. Hij wordt vrijdag in besloten kring begraven.