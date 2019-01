Analyse: Jihadrapper officieel uitgekotst, wat nu?

Silvan Schoonhoven Ⓒ De Telegraaf

Rapper Marouane B. mijmerde in het kalifaat wel eens dat hij terugverlangde naar de straten van Arnhem. De kans dat hij daar ooit weer een voet zet, is kleiner dan ooit. De jihadist die eerder rapte ’ik zal je hoofd eraf slachten’, is binnenkort geen Nederlander meer.