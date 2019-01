Opgepakte Amerikaan had ’geheime informatie’

Paul Whelan Ⓒ EPA

MOSKOU - Een Amerikaan die in Rusland is opgepakt op verdenking van spionage, had volgens zijn advocaat documenten met geheime informatie in zijn bezit. Hij zou de USB-stick met die vertrouwelijke gegevens nietsvermoedend in ontvangst hebben genomen in een hotelkamer, waarna de autoriteiten hem vrijwel direct arresteerden.