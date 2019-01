Rijexamens uitgesteld wegens sneeuw

In Zeeland werden tot nu toe 27 van de 87 examens geschrapt, in Zuid-Holland 80 van de 565. In de overige provincies gingen alle examens door of werd een handjevol examens geschrapt.

Het CBR bepaalt vlak voor het examen of dat kan doorgaan. Kandidaten worden verwacht op de examenlocatie en krijgen dan te horen of ze gaan rijden. Als er niet gereden kan worden, streeft het CBR ernaar om kandidaten voor een autorijbewijs binnen vijf weken examen te laten doen.

