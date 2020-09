Hema weigert klanten zonder mondkapje niet

Hema zal klanten in lijn met het overheidsbeleid in de grote steden wel aanraden om winkels alleen met een mondkapje te betreden. In die vestigingen wordt het voor Hema-personeel wel verplicht om een maskertje te dragen.

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd om de tweede coronagolf tegen te gaan. Voor winkels in grote steden als Amsterdam en Rotterdam luidt het advies aan klanten in winkels om mondkapjes te dragen. Het is geen verplichting, maar winkeliers mogen van de overheid wel klanten weren die geen mondkapje willen dragen