Man veinsde eigen dood om boetes te ontlopen

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

In de akte liet hij weten op 25 juli 2012 in Paramaribo te zijn overleden. Naast het CJIB zou de man ook drie verzekeringsmaatschappijen geprobeerd hebben op te lichten. Hij declareerde valselijk een in Suriname uitgevoerde hartoperatie.