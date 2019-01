OM: Man fakete eigen dood om boetes te ontlopen

Op die vraag moet de rechtbank in Den Haag over twee weken het antwoord weten. S. stond daar gisteren terecht voor een poging tot oplichting van drie verzekeringsmaatschappijen, waar hij geld claimde voor een hartoperatie die hij niet heeft ondergaan. Daarnaast zou hij tegenover het Centraal Justitieel Incasso Bureau hebben gedaan alsof hij was overleden, om onder het betalen van boetes uit te komen.

Huurgeschil

Voor S. zelf was het gisteren zonneklaar. Zijn ex-huisbaas fraudeerde met zijn gegevens uit woede over een huurgeschil dat S. won. Met hulp van een nicht die in een streekziekenhuis in Nickerie (Suriname) werkte, zou zijn huisbaas aan de sjablonen van facturen zijn gekomen. De rest was een peulenschil.

"Ik heb nooit een hartoperatie gehad"

„Ik heb nooit een hartoperatie gehad”, vertelde S. aan de rechtbank, terwijl hij zijn overhemd losknoopte om het bewijs te leveren. „Laat uw shirt maar dicht”, zei de rechtbankvoorzitter snel. Want dat die hartoperatie nooit heeft plaatsgehad, staat wel vast.

Maar waarom zou een boze huisbaas over een reeks van jaren zoveel moeite doen als een eventuele uitkering op de rekening van S. zou worden gestort, vroeg de officier. Om S. in een lastig parket te brengen als de opzichtige fraude zou uitkomen, betoogde zijn advocaat Rob Heemskerk.

De huisbaas – of een neef van wie het bestaan niet is komen vast te staan – zaten ook achter de vervalste verklaring van overlijden aan het CJIB. „Ik ben niet dood”, verklaarde hij gisteren ten overvloede in de rechtbank. Dat wilde de officier nog wel geloven.

Beroving

Meer moeite had ze met het wraakverhaal. De sjablonen van de ziekenhuispapieren werden teruggevonden op de harde schijf van S.’ eigen laptop. „Daar kon iedereen bij komen”, zei zijn advocaat. Maar er was meer, zei de officier. Zo maakte S. in november 2013 melding van een beroving in zijn huis. De daders stalen 2000 euro spaargeld uit een koffer. Gealarmeerde agenten zagen de koffer keurig in de kast liggen, met een stapel spullen er bovenop. Een week na de ’overval’ vulde S. zijn aangifte aan met dure spullen. Hoe hij zich die van zijn karige inkomen had kunnen veroorloven? S.: „Ik spaarde.” Hoe verklaarde hij de contante opname van 1900 euro in het casino eerder die avond? Volgens de officier heeft S. zijn geld vergokt. De eis van de officier is 200 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Uitspraak 5 februari.