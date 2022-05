Premium Het beste van De Telegraaf

Barstjes in westerse eenheid tegen Moskou: ’Ik had het graag anders gezien’

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Buitenlandminister Wopke Hoekstra frustreert zich over de Europese gang van zaken inzake een boycot van Russische olie. Ⓒ ANP / AFP

Brussel - De snelheid en eensgezindheid waarmee het Westen heeft gereageerd tegen Rusland na de aanval op Oekraïne stokt. Turkije dreigt alsnog toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO te blokkeren en in Brussel hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken geen doorbraak bereikt over een olieboycot. „Ik had het graag anders gezien”, verzucht buitenlandminister Wopke Hoekstra.