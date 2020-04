Deel senaat kritisch over digitaal stemmen in gemeenteraad

Bij lagere overheden bestaat de vrees dat het quorum voor vergaderingen niet altijd gehaald kan worden door de coronacrisis. Het quorum is het minimaal aantal personen dat aanwezig moet zijn om een vergadering of het stemmen over plannen geldig te laten verlopen. Er zijn door de crisis vooral praktische problemen: soms zijn er te veel volksvertegenwoordigers die niet kunnen komen omdat ze tot een risicogroep behoren of zijn de raadszalen te klein om voldoende afstand van elkaar te houden.

Het kabinet heeft om die reden een spoedwet in het leven geroepen om de vergaderingen en het stemmen tijdelijk digitaal toe te staan. De spoedwet ging vrij geruisloos door de Tweede Kamer, maar een klein deel van de senaat is kritisch en vond het om die reden nodig om dinsdag een debat te voeren.

’Wij blijven op onze post’

PVV-fractievoorzitter Faber ziet de noodzaak van de spoedwet niet: „Wij hebben deze wet niet nodig, want wij blijven op onze post. Ik kan me niet voorstellen dat het merendeel van de lokale volksvertegenwoordigers niet naar de supermarkt gaat.”

Senator De Vries (Fractie-Otten) vraagt zich af of er niet congreszalen ingezet kunnen worden om het debat in openbaarheid door te laten gaan op een manier waarop 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Ook de dierenpartij is kritisch. Senator Nicolaï vraagt zich af wat er nog over blijft van het politieke debat: „Waar zijn we mee bezig als het ook gewoon fysiek kan? Wij zijn hier toch vandaag ook bijeen. Ik vind dat er openbare debatten moeten zijn en niet in achterkamertjes op schermpjes.”

Volksvertegenwoordigers van VVD en Forum voor Democratie begrijpen de kritiek niet. Ze stellen dat lokale overheden zelf kunnen besluiten of ze de spoedwet willen gebruiken. Minister Knops (Binnenlandse Zaken) stelt dat de spoedwet een wens is van gemeenten en provincies. Hij stelt dat uitzonderlijke tijden om uitzonderlijke maatregelen vragen: „Natuurlijk heeft fysiek bijeenkomen de voorkeur, maar soms kan het niet anders.”