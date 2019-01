Brandweer slaat ruit in om kindje te bevrijden

Uiteindelijk moest de brandweer er aan te pas komen om het kind te bevrijden. De ruiten van het voertuig werden ingeslagen.

Een omstander vertelt aan Omroep Brabant dat de peuter boodschappen deed met haar grootmoeder. Die had de sleutel even in de auto gelegd om het kindje uit de auto te helpen. Vervolgens sprong het voertuig in het slot.

Nood

Vanwege de sneeuwval en koude weersomstandigheden werd de brandweer direct ingeseind om het kind te bevrijden. Nadat de ruiten waren ingeslagen, werd de peuter herenigd met haar familie.