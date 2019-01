’Stoeptegelgate’ opgelost, gemeente vernietigt boete

Wethouder Richard de Mos besloot namelijk om de zaak te seponeren. „Het probleem is opgelost”, vertelde de ambtenaar tegen Omroep West.

’Te makkelijk’

De Haagse Lizzie lijkt zich echter niet bij de gang van zaken neer te leggen en voor haar is de spreekwoordelijke kous er toch nog niet helemaal af. „De gemeente maakt zich er wel een beetje gemakkelijk vanaf, door het zo via de media te spelen”, zegt de vrouw tegen de regio-omroep. Vorige week kreeg ze naar eigen zeggen nog een boete. Daarom is ze van plan de geplande hoorzitting gewoon door te laten gaan. „Ik vind het echt te makkelijk dat ze zich er zo vanaf proberen te maken.”