Israël heeft miljoen mensen ingeënt tegen coronavirus

Israël heeft een miljoen mensen ingeënt tegen het coronavirus. De miljoenste dosis van het Pfizer-vaccin zou in de stad Umm al-Fahm zijn toegediend in het bijzijn van premier Benjamin Netanyahu. Die verkondigde volgens Israëlische media trots dat zijn land "de hele wereld is voorbijgestreefd" op het gebied van vaccinaties.