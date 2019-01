Dronken Rus probeert vliegtuig te kapen

De piloot zette het toestel, dat onderweg was naar Moskou, vervolgens aan de grond in Chanty-Mansiejsk. Daar is de man volgens lokale media overmeesterd en gearresteerd. De Rus was dronken, aldus Russische onderzoekers.

