Coalitie nog geen stap verder over kinderpardon

D66 en CU stelden juist voor om voorlopig geen asielkinderen uit te zetten, die wellicht met een verruiming van het pardon zouden mogen blijven.

CU-Kamerlid Voordewind vraagt Harbers terughoudend te zijn met de uitzetting van asielkinderen tot dat onderzoek. Dat is volgens Harbers (zie foto) ingewikkeld. Het beleid is en blijft voorlopig zoals het de afgelopen jaren is geweest. Linkse oppositiepartijen zijn boos, omdat er valse hoop is gewekt door opmerkingen over verruiming van coalitiepartijen CDA, D66 en CU.

Ⓒ ANP

PVV en Forum voor Democratie zijn juist bang dat Harbers toch overstag gaat en dat de poorten wagenwijd opengaan voor asielzoekers.

De commissie Van Zwol moet onafhankelijk een oordeel vellen. Daarna moet pas blijken of er ander beleid komt, zegt de staatssecretaris in debat met de Kamer. Nieuwe suggesties van het CDA, D66, ChristenUnie worden ook onderzocht. De commissie Van Zwol rapporteert uiterlijk 15 juni over lange asielprocedures en maatregelen daartegen.