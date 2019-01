Haatimam mag niet in Haagse ’boekenwinkel’ preken

De gemeente Den Haag sleepte de prediker voor de kortgedingrechter nadat in november 2017 aan het licht kwam dat er op vrijdag werd gebeden in de zogenaamde boekwinkel aan de Cillierstraat. Dit druist volgens de gemeente in tegen de erfpachtakte, die niet toestaat dat het pand structureel wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Daar kwam bij dat er klachten binnenkwamen vanuit de buurt.

Volgens sjeik Jneid heeft de gemeente helemaal geen spoedeisend belang gehad, omdat ’reeds in november 2016 bekend was dat de stichting het pand had gekocht’. Het hof veegt dit argument nu van tafel omdat de gemeente pas in juli 2017 verboden activiteiten waarnam. Een gesprek hierover met de stichting leidde daarna niet tot een oplossing. Ook het argument van de sjeik dat de gemeente de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid beperkt verwierp het gerechtshof: „Qanitoen mag in het pand haar mening uiten, maar zij mag het pand niet voor gebedsdiensten gebruiken”, aldus de rechter. Volgens hem bevat de erfpachtakte ’een klip en klare beschrijving van de bestemming van het pand’.

Overigens mag de Syrisch-Libanese imam sowieso niet in de buurt komen van het pand aan de Cillierstraat, aangezien toenmalig minister Blok (Veiligheid en Justitie) hem al eerder een gebiedsverbod heeft gegeven.