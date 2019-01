Ex-agent vervolgd om lekken over aanrijding

Het OM bevestigt berichtgeving daarover van de zender AT5. De ex-agent moet zich voor de politierechter verantwoorden voor het schenden van zijn ambtsgeheim.

De man zou informatie over de bestuurder uit het interne politiesysteem hebben gelekt naar GeenStijl. Die site publiceerde een foto van een politiecomputer met daarop de informatie.

Onwel

De automobilist reed in juni 2017 in op voetgangers op het Stationsplein in Amsterdam. Acht mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Volgens de politie en het OM was de bestuurder, een diabetespatiënt, onwel geworden door een te lage suikerspiegel.

Bekijk ook: Gewonden bij aanrijding Amsterdam CS