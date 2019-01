Onderzoek naar Nederlandse ’oberschoppers’ afgerond

De langverwachte rechtszaak tegen het tweetal dat al sinds april vorig jaar gedetineerd zit in de Tsjechische hoofdstad wordt inmiddels voorbereid.

Hersenletsel

De groep van zeven had de bloemetjes aan de Moldau buitengezet, en weigerde te vertrekken, toen zij hun eigen alcoholische consumpties in een restaurant wilden verorberen. In plaats daarvan begonnen ze een massale vechtpartij, waarbij de op de grond liggende ober Mirek zwaar hersenletsel opliep en arbeidsongeschikt raakte.

„We beschuldigen de daders van poging tot moord”, liet zegsvrouwe Andrea Zoulou weten. Bij een veroordeling kan het om achttien jaar cel gaan. In eerste instantie ging de aanklacht uit van ernstige mishandeling, maar die is nu dus verzwaard. Reden is het oordeel van medische experts, die volgens Tsjechische media zeggen dat de intensiteit van de aanval ’levensbedreigend’ was.

Arrestatie

De groep Nederlanders vluchtte na de gewelddadige actie, maar werd een dag later, na een uitgebreide zoekactie door de politie, op het vliegveld van Praag in de kraag gevat. Vijf van hen werden gevangen gezet, twee konden aannemelijk maken dat ze niet schuldig waren. Eén van de vakantiegangers was een Amsterdamse agent, die probeerde het incident te sussen.

Drie verdachten werden met voorwaardelijke straffen veroordeeld terug naar Nederland gestuurd, en kregen een inreisverbod voor vijf jaar. De laatste twee verdachten zitten nog steeds vast in Tsjechië en worden nu dus verdacht van poging tot moord.

Het slachtoffer kwam pas na enkele dagen in het ziekenhuis bij kennis. De ober moest verschillende operaties ondergaan en ondervindt nog steeds de naweeën van de mishandeling.