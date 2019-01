Kassameisje (19) Jumbo hielp bij overval eigen winkel

Archieffoto ter illustratie. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Een 19-jarige vrouw uit Eindhoven is veroordeeld tot twee jaar celstraf, omdat ze betrokken was bij een gewapende overval op de supermarkt waar ze zelf werkte. De verdachte werkte op 20 juli 2017 vlak voor sluitingstijd toen ze twee mededaders hielp met de overval op de winkel in haar woonplaats.