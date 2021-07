Bloemenzee voor Peter R. de Vries: ’Teken van hoop’

Naast honderden bossen bloemen lichten kaarsjes op. Peters tussendoortje, een zak krentenbollen, ligt ernaast. Er worden ook persoonlijke berichten achtergelaten. Een mevrouw stapt van haar fiets af en plaatst een gedicht tussen de bloemen: ‘Fiere man met rechte rug, vecht je weg naar ons terug. Laat die laffe lage zielen, zien dat wij voor hen niet knielen.”

De Amsterdamse Sylvia vult de bloemenzee aan met rode rozen en een wit papier. ‘Peter Fight’. Met een groot hart erbij. ,,In mijn stad. Dit doe je gewoon niet. Ik ben echt boos. Dit voelt net als met Eberhard van der Laan. Zo erg”, zegt Sylvia met tranen in haar ogen.

’Ik raak dat beeld niet meer kwijt’

Tientallen buren aan de Lange Leidsedwarsstraat maakten dinsdagavond het gruwelijke incident van dichtbij mee. De beelden staan bij velen op het netvlies gegrift, zoals bij Lina. Zuchtend: ,,Ik paste op mijn oppaskindje en stond er bijna met mijn neus bovenop. Ik was radeloos. Ik raak dat beeld niet meer kwijt van die arme Peter.”

De macabere plek verandert in de loop van de dag echter in een plek waar allerlei soorten mensen hun steun komen betuigen. Zijn vechtershart wordt door meerderen benadrukt: ‘Voor Peter – Overleef.’

De veertiger Cees, die een paar straten verderop werkt, legt ook een bosje bloemen neer. ,,Omdat ik veel voel voor de zaak waar Peter voor staat. Hij is een man van principes. En wat hij doet is essentieel voor de maatschappij. Hij maakte vaak het verschil. Ik hoop dat hij dat nog lang kan doen.”

Ⓒ Michel van Bergen

’Dacht dat het hier veilig was’

De eerdergenoemde Lina heeft ook een duidelijk zwak voor de man, die vecht voor zijn leven. ,,Hij betekent echt veel voor me, ik ben een ongelofelijke fan van hem. Omdat hij het altijd opneemt voor de mindere. Iedereen kent hem, hoe hij zich vastbijt in een zaak als het slachtoffer of de nabestaanden dat zelf niet kunnen. Maar hij komt niet alleen voor hen op, ook als het bijvoorbeeld over culturen gaat, spreekt hij zich luid uit tegen racisme en discriminatie.”

Een buurman drinkt koffie voor zijn pand. Hij heeft de hele nacht geen oog dicht gedaan. ,,Ik kom uit Roemenië en ben hier naartoe verhuisd omdat ik dacht dat het hier veilig was.”

Hij hoorde de schoten en zag Peter R. de Vries liggen. ,,Ik kende de man niet, omdat ik nog niet zo lang in Nederland ben, maar ik kreeg zelf allemaal filmpjes doorgestuurd en al snel had ik door dat het niet zomaar iemand is. Hij deed goed werk, snap ik. Hij hielp de onderdrukten. Dat is mooi. Ik hoop dat hij het redt.”