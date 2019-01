Kamer wil snel debat over kinderpardon

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) dinsdag in de Kamer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil deze week nog een debat over het kinderpardon en de onenigheid die daarover is ontstaan in de coalitie. Maar dan moet staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) wel uiterlijk woensdag in een brief tekst en uitleg geven over de stand van zaken.